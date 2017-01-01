В Колпино во время ссоры женщина воткнула нож в бедренную артерию своему гостю

Мужчина скончался на месте происшествия от потери крови.

Мужчина скончался на месте происшествия от потери крови.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , трагедия произошла ночью 13 апреля в одной из квартир дома №30 по Тосненскому переулку в городе Колпино. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры воткнула нож в своего гостя.



От полученного проникающего ранения бедра потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Колпинском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 43-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего 45-летнего знакомого, пришедшего к ней в гости.Как сообщает, трагедия произошла ночью 13 апреля в одной из квартир дома №30 по Тосненскому переулку в городе Колпино. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры воткнула нож в своего гостя.От полученного проникающего ранения бедра потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в Никольском пьяная женщина вспорола грудь и живот своему сожителю.







Обсуждение темы: «В Колпино во время ссоры женщина воткнула нож в бедренную артерию своему гостю » смерч 13.04 18:52 [ + 0 – ]

И попала же... НЕСТОР 13.04 20:05 [ + 0 – ]

Слабый пол?

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