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Суд в Москве отказался вернуть права "зенитовцу" Александру Кокорину

18:46
Тэги: авто, суд, нарушения, москва, зенит
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Тэги: авто, суд, нарушения, москва, зенит
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Общество
Обсуждение темы:
«Суд в Москве отказался вернуть права "зенитовцу" Александру Кокорину»
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смерч 13.04 18:53 [ + 0 ]

Маре-шмаре моно а ему не моно.

Брежнев 13.04 18:59 [ + 0 ]

Это фуйло еще и жалобу подавало?
Гнать его нах из звенита, предварительно залив в глотку вкусного шампусика по известной цене!

koschke 13.04 19:56 [ + 0 ]

Ему ножками полезно будет походить, хоть какая то физическая нагрузка.

Всего комментариев - 3

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