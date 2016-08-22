Суд в Москве отказался вернуть права "зенитовцу" Александру Кокорину

Футболиста наказали за выезд на встречную полосу в центре столицы.

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Обсуждение темы:

«Суд в Москве отказался вернуть права "зенитовцу" Александру Кокорину»

смерч 13.04 18:53 [ + 0 – ]

Маре-шмаре моно а ему не моно.

Брежнев 13.04 18:59 [ + 0 – ]

Это фуйло еще и жалобу подавало?

Гнать его нах из звенита, предварительно залив в глотку вкусного шампусика по известной цене!