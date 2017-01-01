Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму

По версии военного следствия, курсант планировал захватить оружейную комнату в академии.

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Обсуждение темы:

«Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму»

НЕСТОР 13.04 15:39 [ + 3 – ]

Да,понаписали йух знает что. За черножопыми лучше смотрите.

монк-аль-ахри 13.04 16:11 [ + 4 – ]

а вроде бы ФСБ туда курсантов просматривает...И куда же этот назгул Бортников смотрит?

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 16:16 [ + 1 – ]

Хорошо, что сейчас его разоблачили. Закончил бы академию, мог бы и пусковую установку захватить.

смерч 13.04 18:19 [ + 3 – ]

Не мог потерпеть и подождать допуска к ракетам..Ну а потом бы ....

Брежнев 13.04 18:54 [ + 2 – ]

А в штаны не заглядывали? Оренбург? Не муслик?

Один такой уже шлялся в питерской подземке, с бородёнкой и в духовских нарядах. Жаль не завалили...