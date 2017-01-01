Жильцы многоэтажки в Петербурге проломили за неправильную парковку крыло БМВ банкой с огурцами (фото)

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Обсуждение темы:

«Жильцы многоэтажки в Петербурге проломили за неправильную парковку крыло БМВ банкой с огурцами (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 15:03 [ + -12 – ]

Действительно не по человечески, испортили дорогую машину и настроение ее владельцу.

МИФОДИЙ 13.04 15:05 [ + 2 – ]

у нас обычно памперсами использованными и собачим калом

dexter 13.04 15:06 [ + -1 – ]

Чувак, так оставивший машину, должен был быть готов к подобному. Рискнул - получил.

Лично я таких методов не одобряю.

МИФОДИЙ 13.04 15:09 [ + 0 – ]

в многоэтажках можно по башке просто так получить хрен знает чем в меня например йогурт не допитый попал видимо малыш есть не захотел

МИФОДИЙ 13.04 15:14 [ + 2 – ]

на Дунайском видимо обеспеченные люди живут солёными огурцами швыряются

НЕСТОР 13.04 15:42 [ + 0 – ]

А колёса проткнуть?

Надежд 13.04 18:33 [ + 1 – ]

не, ну заголовок то какой корявый! кто так предложение составляет? журналюг в Газету без Вышки набирают?

koschke 13.04 20:03 [ + -2 – ]

Награда нашла героя.