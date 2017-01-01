Жильцы многоэтажки в Петербурге проломили за неправильную парковку крыло БМВ банкой с огурцами (фото)
14:40
Тэги: авто, парковки, ущерб, хулиганство
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Общество
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«Жильцы многоэтажки в Петербурге проломили за неправильную парковку крыло БМВ банкой с огурцами (фото)»
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Тоскливый Дятел Терпило 13.04 15:03 [ + -12 – ]
Действительно не по человечески, испортили дорогую машину и настроение ее владельцу.
dexter 13.04 15:06 [ + -1 – ]
Чувак, так оставивший машину, должен был быть готов к подобному. Рискнул - получил.
Чувак, так оставивший машину, должен был быть готов к подобному. Рискнул - получил.
Лично я таких методов не одобряю.
МИФОДИЙ 13.04 15:09 [ + 0 – ]
в многоэтажках можно по башке просто так получить хрен знает чем в меня например йогурт не допитый попал видимо малыш есть не захотел
МИФОДИЙ 13.04 15:14 [ + 2 – ]
на Дунайском видимо обеспеченные люди живут солёными огурцами швыряются
Надежд 13.04 18:33 [ + 1 – ]
не, ну заголовок то какой корявый! кто так предложение составляет? журналюг в Газету без Вышки набирают?
Всего комментариев - 9
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