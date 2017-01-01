Обсуждение темы:

«"Теплосеть" запустила онлайн-сервис с оповещениями об отключении горячей воды»

На дворе третье тысячелетие, а мы до сих пор отключаем воду !

Ещё матва обещала, что мы сможем обходиться без отключений и где сейчас матва?)

Соврал - повысили. Соврал много и смачно - смачно повысили!