Житель Колпино переломал ноги при падении из окна второго этажа

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«Житель Колпино переломал ноги при падении из окна второго этажа»

МИФОДИЙ 13.04 14:19 [ + 0 – ]

я когда со второго этажа упал переломав себе всё что только можно ни кому интересно не было а вот житель Колпина видимо в приаритете

МИФОДИЙ 13.04 14:21 [ + 0 – ]

Меня спасли в НИИ Джанелидзе медсёстры когда с каталки в лифте упал

МИФОДИЙ 13.04 14:31 [ + 0 – ]

в гипсе по шею лежал четыре месяца но тогда можно было в палате курить ещё благодарен еврейской девушке без лифчика что сердце у меня проверяла