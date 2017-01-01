В заброшенном доме в центре Петербурга нашли мертвеца с зажатой в решетке головой

На вид погибшему порядка 50 лет.

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«В заброшенном доме в центре Петербурга нашли мертвеца с зажатой в решетке головой»

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 15:05 [ + -6 – ]

Можно предположить, что он пытался пролезть между прутьями, но не рассчитал габариты и задохнулся.