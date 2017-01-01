На Песочной набережной в столкновении двух иномарок пострадал один из водителей (видео)

Авария стала причиной внушительной пробки в утренний час пик.

Авария стала причиной внушительной пробки в утренний час пик.



Как сообщают "Вести" , 13 апреля около 9 часов утра из-за столкновения машин примерно на полчаса "встали" Левашовский проспект и Песочная набережная. На этом перекрестке прямо у заезда на мост столкнулись две иномарки. Правда, по словам участников ДТП, причиной аварии стали не они, а некая третья машина, которая с места происшествия скрылась.



СЮЖЕТ "ВЕСТЕЙ"







Водитель "Рено" уверяет, что остановился на красный сигнал светофора перед мостом, машины поехали по нему в сторону Левашовского проспекта. В этот момент водитель "Ауди" решил повернуть на набережную, но его не пропустила третья машина. В результате иномарку вынесло на встречную полосу.



В "Ауди" сработали все подушки безопасности. А вот в "Рено", несмотря на то, что машина врезалась в ограничительное заграждение, есть пострадавшие - у мужчины серьезная травма ноги. Осколки обеих машин и вытекшее масло с дороги убрала бригада пожарных. Все это время движение на участке было затруднено.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Сегодня утром в Петроградском районе Петербурга в самый час пик произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному из водителей.Как сообщают, 13 апреля около 9 часов утра из-за столкновения машин примерно на полчаса "встали" Левашовский проспект и Песочная набережная. На этом перекрестке прямо у заезда на мост столкнулись две иномарки. Правда, по словам участников ДТП, причиной аварии стали не они, а некая третья машина, которая с места происшествия скрылась.Водитель "Рено" уверяет, что остановился на красный сигнал светофора перед мостом, машины поехали по нему в сторону Левашовского проспекта. В этот момент водитель "Ауди" решил повернуть на набережную, но его не пропустила третья машина. В результате иномарку вынесло на встречную полосу.В "Ауди" сработали все подушки безопасности. А вот в "Рено", несмотря на то, что машина врезалась в ограничительное заграждение, есть пострадавшие - у мужчины серьезная травма ноги. Осколки обеих машин и вытекшее масло с дороги убрала бригада пожарных. Все это время движение на участке было затруднено.Напомним, ранее мы писали о том, что на Большом Сампсониевском проспекте водитель грузовика врезался в дерево, покалечил своего пассажира и сбежал.





