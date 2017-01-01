В Рыбацком семиклассница пропала после уроков, уехав на такси с "азиатом"

По предварительным данным, девочка познакомилась с мигрантом, когда тот делал у нее дома ремонт.

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«В Рыбацком семиклассница пропала после уроков, уехав на такси с "азиатом"»

ДeдЗахаp 13.04 13:02 [ + 18 – ]

Очень печально, что с 7 класса стала "чернильницей! А азиата поймать! Проверить битой его тайник на наркотики! Затем за совращение малолетней и провоз наркоты - определить на зону! С ПМЖ под нарами!

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 13:08 [ + -9 – ]

Странная судьба какая-то у этой девочки: живет с молодой тетей, у которой должна быть своя личная жизнь. А где родители? Возможно, ей захотелось отеческого тепла, которое как раз и окажет мигрант. Есть же и среди них порядочные люди.

Изя Чемпион Вернулся 13.04 13:11 [ + 11 – ]

Теперь она уже не девочка,а жэнщчэна

ДeдЗахаp 13.04 13:19 [ + 11 – ]

Изя....., ещё Есенина есть строки "И, уже, не девушкой ты придёшь домой. А, вернёшься женщиной, с грустью и тоской!"

Брежнев 13.04 13:31 [ + 11 – ]

А родители дэвачку нэ учылы, что чурка - это всегда опасно?

Влупить им по-полной за неисполнение родительских обязанностей!

А малолетнюю чернильницу - на принудительный аборт! А то, не дай Бог, одной обезьяной в Питере больше станет...

МИФОДИЙ 13.04 13:55 [ + 4 – ]

Отремонтирует ей что нибудь этот чудо ремонтник

МИФОДИЙ 13.04 13:58 [ + 6 – ]

Школьницу с азиатом отловить и на первый канал в передачу Андрюше Малахову срочно будет что обсудить

МИФОДИЙ 13.04 14:52 [ + 3 – ]

когда тоскливый дятел ремонт начнёт с такими ремонтниками что бы увезли его к чертям

НЕСТОР 13.04 15:36 [ + 6 – ]

Детям с молоком матери надо внушать,что чурки это зло,мерзость,гадость,грязь и подлость.