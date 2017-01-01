«В Рыбацком семиклассница пропала после уроков, уехав на такси с "азиатом"»

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Общество
Очень печально, что с 7 класса стала "чернильницей! А азиата поймать! Проверить битой его тайник на наркотики! Затем за совращение малолетней и провоз наркоты - определить на зону! С ПМЖ под нарами!
Странная судьба какая-то у этой девочки: живет с молодой тетей, у которой должна быть своя личная жизнь. А где родители? Возможно, ей захотелось отеческого тепла, которое как раз и окажет мигрант. Есть же и среди них порядочные люди.
Изя....., ещё Есенина есть строки "И, уже, не девушкой ты придёшь домой. А, вернёшься женщиной, с грустью и тоской!"
А родители дэвачку нэ учылы, что чурка - это всегда опасно?
Влупить им по-полной за неисполнение родительских обязанностей!
А малолетнюю чернильницу - на принудительный аборт! А то, не дай Бог, одной обезьяной в Питере больше станет...
Школьницу с азиатом отловить и на первый канал в передачу Андрюше Малахову срочно будет что обсудить
когда тоскливый дятел ремонт начнёт с такими ремонтниками что бы увезли его к чертям
Детям с молоком матери надо внушать,что чурки это зло,мерзость,гадость,грязь и подлость.
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17:59, 10 апреля
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