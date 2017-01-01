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«ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте»

Хотя едрисьи СМИ и ТВ как могут замалчивают теракты, митинги против коррупции и протестные акции дальнебойщиков по всей стране. Шила в мешке не утаишь! Вес простой НАРОД на стороне протестующих! И не надо нам "лапшу" на уши вешать про рейтинг раба галерного под 85% и то что люди не поддерживают митинги, против лживой и кризисной власти путинских обиралок - обещалок!