Висельника в черных перчатках нашли жильцы в парадной на Парнасе

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Висельника в черных перчатках нашли жильцы в парадной на Парнасе»

МИФОДИЙ 13.04 12:49 [ + -1 – ]

вот так вот вышел с утра на работу и висельник не чего хорошего