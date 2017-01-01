Новгородский водитель "Шкоды" погиб в лобовом ДТП с фурами у границы Ленобласти (фото)

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Обсуждение темы:

«Новгородский водитель "Шкоды" погиб в лобовом ДТП с фурами у границы Ленобласти (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 12:06 [ + -5 – ]

Сплошная осевая, какой-же там разворот.