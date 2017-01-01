Мужчина избил соседского сына, мусорившего в подъезде на юго-западе Петербурга

На такой версии настаивает мать мальчика, а сам подозреваемый категорически опровергает свое рукоприкладство.

Обсуждение темы:

«Мужчина избил соседского сына, мусорившего в подъезде на юго-западе Петербурга»

Hиф-Hиф 13.04 11:52 [ + 20 – ]

постана -- в детский дом для малолетних хулиганов. Мамашку лишить родительских прав. Взыскать с мамашки расходы на уборку мусора, оставленного потсаном.

Гражданину - почетную грамоту за активную жизненную позицию.



И вообще потсаны в городе распоясались. Никакой на них управы. К ответу!

ДeдЗахаp 13.04 12:03 [ + 18 – ]

Мужчина видимо не знал, что недоумки из едрисни, в госдуре протащили закон Крашенниникова, по которому нельзя возражать лопухам-недорослям. Исполнять все причуды своих отпрысков. Тем более нельзя их телесно наказывать. Моё соболезнование мужчине! Теперь вся едрисня накинется на него! Что поучил уму разуму убогого отпрыска!

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 12:04 [ + -19 – ]

Мать все сделала правильно, защитила ребенка от распоясавшегося хулигана. Дети должны развиваться и общаться со сверстниками, а для уборки мусора существуют дворники. При любых обстоятельствах, нельзя угрожать травматическим пистолетом и тем более наносить травмы ребенку, как психологические так и физические.

ДeдЗахаp 13.04 12:14 [ + 21 – ]

Дятел, ребёнок уверенный в своей безнаказанности, чаще идёт скользкой тропинкой криминальной. Сбиваются в стаи и вначале задирают все "Неправых и плохих" взрослых. Потом грабят и толпой избивают. Примеров тысячи, можно привести. Едрисня то им, кривосудная, втолковал, что они всегда правы, а родители и взрослые люди обязаны им потакать во всём!

МИФОДИЙ 13.04 12:46 [ + 11 – ]

У нас такой стёкла в парадной бил в пьяном угаре когда поймали заблеял я несовершеннолетний трогать меня не моги

ДeдЗахаp 13.04 13:15 [ + 5 – ]

МИФОДИЙ, согласен 100%" О чём и толкую.

Брежнев 13.04 13:39 [ + 14 – ]

Самая страшная категория молодняка, которой из зомбоящика пробили все остатки моска: приоритет прав личности, вам всё можно, срать на остальных ну и т.д. А уж карательная, ой, ювенальная, проститу..., ой, юстиция и вовсе их распоясала!

Только забыли либерасты высказывание одного умного англосакса про демократию: "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого"!

монк-аль-ахри 13.04 16:14 [ + 6 – ]

вломил говнюку и правильно сделал. так уроду и надо.

смерч 13.04 18:51 [ + 3 – ]

Мужику надо встречное заявление обязательно писать,а то это недоросль возомнит себя типа золотой молодёжью"..А матери надо было самой с начало разобраться в причине а уже потом бегать и писать заявы..Думаю мамаша такая же далёкая что и её сын.