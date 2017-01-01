Петербургского студента задержали за нападение на школьника, совершенное в 2015 году

Инцидент произошел на улице Шостаковича.

Инцидент произошел на улице Шостаковича. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В ноябре 2015 года неизвестным преступником у дома 5/3 на улице Шостаковича был совершен грабеж в отношении подростка, которому на тот момент было 15 лет.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий опергруппой Управления уголовного главка и районной полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего студента одного из петербургских вузов.



Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.



Напомним,

Сотрудники полиции изобличили студента одного из петербургских вузов в ограблении подростка, совершенное полтора года назад в Выборгском районе, сообщили вВ ноябре 2015 года неизвестным преступником у дома 5/3 на улице Шостаковича был совершен грабеж в отношении подростка, которому на тот момент было 15 лет.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий опергруппой Управления уголовного главка и районной полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего студента одного из петербургских вузов.Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.Напомним, ранее на этой неделе сотрудники уголовного розыска задержали двух 16-летних школьников, которые около трех недель назад ограбили сверстника в Адмиралтейском районе Петербурга.







Обсуждение темы: «Петербургского студента задержали за нападение на школьника, совершенное в 2015 году» Тоскливый Дятел Терпило 13.04 11:03 [ + -5 – ]

Голодный студент опаснее любого зверя.

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