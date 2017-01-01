Трех мужчин задержали за убийство женщины при квартирном разбое в Петербурге

Злоумышленники получили информацию, что хозяева хранят в доме деньги от продажи недвижимости.

Обсуждение темы:

«Трех мужчин задержали за убийство женщины при квартирном разбое в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 11:02 [ + 1 – ]

Необходимо создать специальный отдел по борьбе с бандитизмом. Такие нападения недопустимы.

ДeдЗахаp 13.04 12:30 [ + 5 – ]

Эти "грабители" все подонки! Раз, у них пднялась рука убить женщину. Недалеко от них ушла и едрисня госдуровская, которая предложила стрелять в толпу! Такие же ушлёпки !