На Новоселов угонщики оставили священника без новенького "Хендэ Солярис" (фото)

Угон был совершен в ночь на 12 апреля.

Обсуждение темы:

«На Новоселов угонщики оставили священника без новенького "Хендэ Солярис" (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 11:06 [ + 6 – ]

Вообще, священнослужителю более пристойно передвигаться пешком, в крайнем случае, на общественном транспорте. В этом вопросе необходимо придерживаться патриархальных традиций. А по существу, непонятно, как могли застраховать по каско без сигнализации?

Hиф-Hиф 13.04 11:45 [ + 4 – ]

ничо, бог терпел и им велел. поп себе еще вымолит у господа бога. Главное челом ему побить.

ДeдЗахаp 13.04 12:22 [ + 10 – ]

Не в Библии ли прописано, что священник должен быть скромным и не гнаться за мирскими богатствами и не искушаться и не поддаваться искусам сатаны!

Если сам Иисус передвигался на ослике! То, данный "священник" возомнил себя выше Сына Божьего!?

МИФОДИЙ 13.04 12:54 [ + 4 – ]

Бог дал Бог взял может как в фильме "Берегись автомобиля" на пожертвования купил

монк-аль-ахри 13.04 17:27 [ + 1 – ]

бандюганы и разные там уголовники - самые ревностные прихожане. накидают длинногривому козлу на очередные колёса. да ещё и попеняют за дешевизну коня - не по понятиям на таком ездить. без руля бездельник не останется.