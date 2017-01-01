«На Новоселов угонщики оставили священника без новенького "Хендэ Солярис" (фото)»

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Общество
Вообще, священнослужителю более пристойно передвигаться пешком, в крайнем случае, на общественном транспорте. В этом вопросе необходимо придерживаться патриархальных традиций. А по существу, непонятно, как могли застраховать по каско без сигнализации?
ничо, бог терпел и им велел. поп себе еще вымолит у господа бога. Главное челом ему побить.
Не в Библии ли прописано, что священник должен быть скромным и не гнаться за мирскими богатствами и не искушаться и не поддаваться искусам сатаны!
Если сам Иисус передвигался на ослике! То, данный "священник" возомнил себя выше Сына Божьего!?
Бог дал Бог взял может как в фильме "Берегись автомобиля" на пожертвования купил
бандюганы и разные там уголовники - самые ревностные прихожане. накидают длинногривому козлу на очередные колёса. да ещё и попеняют за дешевизну коня - не по понятиям на таком ездить. без руля бездельник не останется.
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17:59, 10 апреля
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