Пьяный охранник устроил стрельбу в центре Петербурга

Мужчина в форме ЧОПа приставал к прохожим, требуя «проверить» их сумки.

Обсуждение темы:

«Пьяный охранник устроил стрельбу в центре Петербурга»

Джонс 13.04 10:58 [ + 0 – ]

Молодец чоповец! Человек боролся с терроризмом в одиночку!Не равнодушный! Какие неблагодарные у нас люди( Что за ЧОП то хоть, как называется?

Изя Чемпион Вернулся 13.04 11:57 [ + 0 – ]

бородачь

МИФОДИЙ 13.04 12:58 [ + -1 – ]

Он просто сошёл с ума от работы такое бывает если работаешь сутки через сутки