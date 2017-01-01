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«СМИ: РПЦ получит Исаакиевский собор к 12 июля»

Собор получат - Веру Христианскую ещё больше в грязь втопчут, своей жадностью и нечестностью! Если бы провели справедливый и независимый опрос, среди народа? То, другое дело! Что Народ Решил - так тому и быть!

Дата для длинногривых подонков и жуликов сомнительная. Именно Пётр Первый чесал этих пиздо*ов и в хвост и в гриву, рассматривал попов лишь с точки зрения пользы для государства. Однако ворьё православнутое не унимается. В таком случае, коль не работают официальные каналы обратной социальной связи, народ имеет полное право включить любые неофициальные способы донесения до власти своего мнения. И это будет по Закону. А не по понятиям, которые так любят попы и дебильная "власть"!