СМИ: РПЦ получит Исаакиевский собор к 12 июля
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Общество
Конечно, жал, что не успели передать к Светлому Празднику Пасхи. Но умение терпеть и ждать, одна из отличительных черт православного христианина, поэтому проявим выдержку братья.
Собор получат - Веру Христианскую ещё больше в грязь втопчут, своей жадностью и нечестностью! Если бы провели справедливый и независимый опрос, среди народа? То, другое дело! Что Народ Решил - так тому и быть!
Кто-то вроде референдум обещал...
Народ - опять в заднице у лживой и продажной власти?
Дата для длинногривых подонков и жуликов сомнительная. Именно Пётр Первый чесал этих пиздо*ов и в хвост и в гриву, рассматривал попов лишь с точки зрения пользы для государства. Однако ворьё православнутое не унимается. В таком случае, коль не работают официальные каналы обратной социальной связи, народ имеет полное право включить любые неофициальные способы донесения до власти своего мнения. И это будет по Закону. А не по понятиям, которые так любят попы и дебильная "власть"!
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17:59, 10 апреля
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