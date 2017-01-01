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«Извращенец надругался над 10-летней девочкой в парадной на Витебском»

Тоскливый Дятел Терпило 13.04 11:12 [ + 3 – ]

Сколько же у нас в городе извращенцев и насильников? Каждый день приходят такие сообщения. Необходимо создать специальный трибунал по расследованию подобных преступлений.