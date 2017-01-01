Сегодня
13 апреля, четверг
Обновлено  
Погода
+0°, влажность 74%
Завтра +1°, пасмурно
Валюта
$ 56.76
€ 60.26
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Почти полсотни "фейковых" сумок изъяли во время рейда в Апраксином дворе

18:53, 12 апреля
Тэги: апраксин двор, контрафакт, торговля
5
Комментировать
Система Orphus
Тэги: апраксин двор, контрафакт, торговля
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На Индустриальном негодяй обманным путем выманил у 81-летней старушки 80 тысяч рублей
  • В лесном массиве в Ленобласти нашли разложившийся труп пропавшей без вести 32-летней женщины
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Водителя, ударившего ребенка на самокате, арестовали на два месяца (фото)
  • Суд арестовал пассажира БМВ, открывшего стрельбу по гаишнику на Салтыковской дороге
  • В ЗакСе отслужили панихиду по Вадиму Тюльпанову
  • Развлекавшегося "зацепингом" студента поймали неподалеку от Шушар
  • Преступная парочка под предлогом выплаты компенсации пенсионерам завладела деньгами старушки на Энергетиков
  • В центре управления платными парковками сменился директор
  • В Петербурге раскрыли тайну исчезновения разметки (видео)
  • Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Почти полсотни "фейковых" сумок изъяли во время рейда в Апраксином дворе»
Новые в начале | Новые в конце
НЕСТОР 12.04 19:12 [ + 4 ]

Не смешите людей-там один контрафакт и просрочка.

Ларcон57 12.04 19:44 [ + -1 ]

Ну не знаю. Дед Захар там постоянно отоваривается

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 12.04 20:57 [ + 3 ]

Зачем всем знать как тебя Ларису57 Захаровну Захар отоваривает? Болтушка.

Волк Лисыч 12.04 21:43 [ + 2 ]

Там нужно сжечь всё барахло вместе с обитателями. М.Г. Апраксин в гробу бы перевернулся, узнав с чем ассоциируется его имя.

Vladlen 12.04 23:41 [ + 1 ]

а Армани и Адик ,там значит натуральный)))))Кто фандю?

Всего комментариев - 5

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
20 февраля
Переезд торговых точек из Апраксина двора начнется в середине 2018 года
3 февраля
Три тонны подозрительного табака для кальянов арестовали в Апраксином и на Салова (фото)
1 февраля
Несколько тонн нелегального табака изъяли из лавок в Апраксином дворе
17 января
160 контрафактных шуб изъяли из магазина на Балканской площади
10 января
85 кг афганского табака для кальянов изъяли в Петербурге
10 апреля
На улице Бабушкина эвакуировали гипермаркет "Лента" (фото)
4 апреля
На улице Бабушкина эвакуировали "Ленту" из-за подозрительного предмета (фото)
добавить свое
Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

Еще 3124 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:58, 12 апреля Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото) (1/+1)
14:12, 12 апреля Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе (7/+7)
13:54, 12 апреля Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице (1/+1)
13:40, 11 апреля "Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI (1/+1)
13:20, 11 апреля В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге (15/+2)
12:17, 11 апреля В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами (3/+3)
Ваше мнение
Боитесь ли вы пользоваться метрополитеном после трагедии в Петербурге?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Только убогие 3,14д....могли придумать внести на рассмотрение в госдурру предложение стрелять при скоплении народа! За такую "инициативу" всех кто ЗА самих расстрелять без суда и следствия! в «Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе»
Ну что ж, история в России идёт по кругу, потихоньку подготавливаются обстоятельства для "Кровавого воскресенья". Только на этот раз "9 января", видимо, случится в Москве, на Красной площади. в «В Госдуме предложили наделить полицию правом открывать огонь при массовом скоплении граждан»
А если струя воды сильнее, то и асфальт смывает?! в «В Петербурге раскрыли тайну исчезновения разметки (видео)»
Дятел не надо на нас клеветать. Она бы, если меня увидела, красавца - наоборот обрадовалась, что мужа себе нашла! в «В лесу в Лемболово нашли труп 21-летней петербурженки»
Замечательно! Сами придумали безумный закон и сами на нём же пропиарились! ) Блевать тянет.. в «Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе»
Рейтинг.beta комментаторов
1
97 ДeдЗахаp 
2
19 Йeти 
3
13 Муж Лариски57,АКSМ-Зои 
4
11 dexter 
5
10 comandante Augusto 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-12 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-7 Ларcон57 
3
-7 антонина 
4
0 Hиф-Hиф 
5
0 dodger 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
СМИ: бомба, обезвреженная на Товарищеском, была замаскирована под огнетушитель
СМИ: бомба, обезвреженная на Товарищеском, была замаскирована под огнетушитель
СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)
В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)
Следком: в Петербурге задержали знакомых смертника из петербургского метро
Следком: в Петербурге задержали знакомых смертника из петербургского метро
СМИ: теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с ИГИЛ
СМИ: теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с ИГИЛ
Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга
Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга
Официально: в доме на Товарищеском обезвредили взрывное устройство (фото)
Официально: в доме на Товарищеском обезвредили взрывное устройство (фото)
Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности
Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности
Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля
Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля
Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"
Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"
В Петербурге задержали группу вербовщиков террористов из Средней Азии
В Петербурге задержали группу вербовщиков террористов из Средней Азии
СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов
СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов
"Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото)
"Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото)
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро
СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел
СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел
Назван состав взрывного устройства, обезвреженного накануне на станции "Площадь Восстания"
Назван состав взрывного устройства, обезвреженного накануне на станции "Площадь Восстания"
Владимир Путин возложил цветы на месте теракта в Петербурге и отправился в ФСБ на совещание с представителями спецслужб (фото)
Владимир Путин возложил цветы на месте теракта в Петербурге и отправился в ФСБ на совещание с представителями спецслужб (фото)
СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии
СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии
В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
^ Наверх