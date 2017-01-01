Почти полсотни "фейковых" сумок изъяли во время рейда в Апраксином дворе

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Обсуждение темы:

«Почти полсотни "фейковых" сумок изъяли во время рейда в Апраксином дворе»

НЕСТОР 12.04 19:12 [ + 4 – ]

Не смешите людей-там один контрафакт и просрочка.

Ларcон57 12.04 19:44 [ + -1 – ]

Ну не знаю. Дед Захар там постоянно отоваривается

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 12.04 20:57 [ + 3 – ]

Зачем всем знать как тебя Ларису57 Захаровну Захар отоваривает? Болтушка.

Волк Лисыч 12.04 21:43 [ + 2 – ]

Там нужно сжечь всё барахло вместе с обитателями. М.Г. Апраксин в гробу бы перевернулся, узнав с чем ассоциируется его имя.