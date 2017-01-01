Водителя, ударившего ребенка на самокате, арестовали на два месяца (фото)

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«Водителя, ударившего ребенка на самокате, арестовали на два месяца (фото)»

dodger 12.04 19:10 [ + -1 – ]

Из-за такой ерунды- на два месяца? За что? Парень по отечески оплеуху отвесил, испугался за ребенка. Когда вот такие на самокате под колеса выкатываются- сердце выскакивает. Родителям надо бы оплеуху отвесить, чтобы научили своего сорванца поведению на улице. Мы, все таки в городе живем, а не в деревне

НЕСТОР 12.04 19:14 [ + -1 – ]

Башку этому ублюдку за рулём надо разбить.

смерч 12.04 23:07 [ + 0 – ]

Герой.Медальку ему надо дать.