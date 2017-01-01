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«В ЗакСе отслужили панихиду по Вадиму Тюльпанову»

По пьянице-едристу отслужили панихиду! Который так ужрался, что себе в бане шею свернул! Ну, времена! Ну нравы! Не много ли чести разворовавающим страну кризисным и лживым обиралкам!?