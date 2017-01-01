В ЗакСе отслужили панихиду по Вадиму Тюльпанову
17:21, 12 апреля
Тэги: вадим тюльпанов, закс, смерть
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Обсуждение темы:
«В ЗакСе отслужили панихиду по Вадиму Тюльпанову»
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ДeдЗахаp 12.04 18:00 [ + 8 – ]
По пьянице-едристу отслужили панихиду! Который так ужрался, что себе в бане шею свернул! Ну, времена! Ну нравы! Не много ли чести разворовавающим страну кризисным и лживым обиралкам!?
Всего комментариев - 2
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