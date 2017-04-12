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«Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)»

Терпеть нам не привыкать; прошлой весной в Крыму один гидроцефал тоже высказался: "Денег нет, но вы терпите!"