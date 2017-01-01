В Вырице 38-летний устроил "пьяное" ДТП, скрылся, а после был найден мертвым в своем доме

Погибшего нашли с огнестрельным ранением головы.

Погибшего нашли с огнестрельным ранением головы.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 10 апреля



Установлено, что вечером 9 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Lexus и на подъезде к своему дому совершил ДТП. После этого он оставил место аварии и ушел домой.



"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела", - отметили в ведомстве.

В Ленобласти устанавливают обстоятельства смерти 38-летнего мужчины, найденного с огнестрельным ранением. Известно, что перед гибелью он попал в «пьяное» ДТП.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 10 апреля в одном из домов на Сосновой улице в Вырице на диване обнаружили тело 38-летнего мужчины с пулевым ранением в области подбородка. В руке погибшего был пистолет чешского производства, а возле тела нашли стреляную гильзу. По информации 47News, погибший работал адвокатом.Установлено, что вечером 9 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Lexus и на подъезде к своему дому совершил ДТП. После этого он оставил место аварии и ушел домой."В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела", - отметили в ведомстве.





