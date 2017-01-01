В Петербурге двое подростков отобрали у сверстника деньги и скрывались от полиции три недели

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25 марта в 19.00 у дома 7 по Московскому проспекту неизвестные преступники похитили 2 тысячи рублей и лазерную указку у 16-летнего подростка.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое 16-летних учеников местной школы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники уголовного розыска задержали двух 16-летних школьников, которые около трех недель назад в Адмиралтейском районе Петербурга отобрали у юноши деньги.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25 марта в 19.00 у дома 7 по Московскому проспекту неизвестные преступники похитили 2 тысячи рублей и лазерную указку у 16-летнего подростка.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое 16-летних учеников местной школы.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.Напомним, ранее мы писали о том, что в Большой Ижоре 17-летний молодчик избил парня и отобрал у него дорогостоящий мобильник.





