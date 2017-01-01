Обсуждение темы:

«Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице»

Все смерти и все теракты на совести антинародной, путинской едрисни. Которая нам напустила всю эту шваль аульную! Народ давно говорил, что ничего хорошего от аульных гастеров не будетю Так что все свои соболезнования едрисьи засуньте себе в одно место, убогие!