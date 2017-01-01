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«Российские сенаторы почтили память жертв терактов в Петербурге, Стокгольме и городах Египта»

Надо не чтить минутой молчания теракты, а предотвращать их! Едрисня умеет лишь мирные митинги разгонять и дальнебойщиков арестовывать! А, времени и сил НЕТ теракты прдотвращать! Кризисные могут кризис наводить, лишь,в стране и народ свой на всём грабить!