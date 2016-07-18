Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе

Подобный блок поправок в закон о полиции вносится в Госдуму уже второй раз.

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Обсуждение темы:

«Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе»

dexter 12.04 14:23 [ + 1 – ]

Замечательно! Сами придумали безумный закон и сами на нём же пропиарились! ) Блевать тянет..

ДeдЗахаp 12.04 14:26 [ + 3 – ]

Только убогие 3,14д....могли придумать внести на рассмотрение в госдурру предложение стрелять при скоплении народа! За такую "инициативу" всех кто ЗА самих расстрелять без суда и следствия!