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«В автобусе на Ветеранов пассажирка ударила ножом женщину-кондуктора»

Опять чурки? Баб-чурок в метро шмонают,боятся. А нам говорят,что преступность не имеет национальности.

Тоскливый Дятел Терпило 12.04 15:26 [ + 0 – ]

Необходимо ввести личный досмотр и в наземном транспорте. Что в нем другие люди что-ли ездят, на которых наплевать?