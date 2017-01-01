На Краснопутиловской две мошенницы попросили у 86-летней хозяйки квартиры стакан воды и исчезли с 70 тыс. рублей

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 11 апреля в правоохранительные органы обратилась 86-летняя петербурженка с заявлением о том, что около трёх часов дня в ее квартиру дома 81-1 на Краснопутиловской улице пришли две неизвестные женщины и попросили попить воды. После их ухода заявительница обнаружила отсутствие 70 тысяч рублей.



"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступниц", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции Московского района разыскивают злоумышленниц, которые похитили деньги у пожилой петербурженки. Добычей преступниц стали 70 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 11 апреля в правоохранительные органы обратилась 86-летняя петербурженка с заявлением о том, что около трёх часов дня в ее квартиру дома 81-1 на Краснопутиловской улице пришли две неизвестные женщины и попросили попить воды. После их ухода заявительница обнаружила отсутствие 70 тысяч рублей."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступниц", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти две мошенницы обманным путем похитили у 80-летней дачницы 60 тысяч рублей.







Обсуждение темы: «На Краснопутиловской две мошенницы попросили у 86-летней хозяйки квартиры стакан воды и исчезли с 70 тыс. рублей» ДeдЗахаp 12.04 14:28 [ + 2 – ]

Весна. Луж полно. Надо было послать - пусть лакают, мошенницы-Аферистки!

Всего комментариев - 1