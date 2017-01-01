Очевидцы: ларек с "паленой" водкой сгорел на проспекте Науки (фото)

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«Очевидцы: ларек с "паленой" водкой сгорел на проспекте Науки (фото)»

Неzнайка. 12.04 12:07 [ + 5 – ]

Все такие ларьки вместе с хозяевами, и крышевателей в топку...

МИФОДИЙ 12.04 12:09 [ + 1 – ]

я бы кто так сделал награждал государственными наградами

МИФОДИЙ 12.04 12:24 [ + 0 – ]

наши зонд в космос выкинул что бы дружить с союзниками через 32 года

Тоскливый Дятел Терпило 12.04 13:09 [ + 0 – ]

Правильно сделали. Зачем ларьки, пережиток прошлого. Кругом магазины 24 часа шаговой доступности.

ДeдЗахаp 12.04 13:27 [ + 3 – ]

Жалко, что там не было ишака аульного, который торгует всякими суррогатами палёными, спайсами и наркотиками! Очень жаль, что не спал в своём ларьке.

ДeдЗахаp 12.04 14:38 [ + 3 – ]

Дятел, ты когда спишь, убогий? Весь день и весь вечер сидишь в газете. А, ночами палёнку покупаешь. Не зря полный абсурд пишешь и не можешь своё имя вспомнить? Под всякими НИКами пишешь! Уже и имечко то своё забыл, видать?