На Большом Сампсониевском водитель грузовика врезался в дерево, покалечил своего пассажира и сбежал (фото)

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 12 апреля около 6.30 утра у дома 66 по Большому Сампсониевскому проспекту.



Водитель грузовика сначала врезался в поребрик, потом в дерево. И сбежал. Травмы в аварии получил пассажир грузовика. У 27-летнего мужчины разбита голова. В состоянии средней степени тяжести он был доставлен в больницу. Грузовик в розыске не числится. Личность водителя сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.







Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня рано утром в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал пассажир фургона. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 12 апреля около 6.30 утра у дома 66 по Большому Сампсониевскому проспекту.Водитель грузовика сначала врезался в поребрик, потом в дерево. И сбежал. Травмы в аварии получил пассажир грузовика. У 27-летнего мужчины разбита голова. В состоянии средней степени тяжести он был доставлен в больницу. Грузовик в розыске не числится. Личность водителя сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.Напомним, ранее мы писали о том, что на КАД 21-летний водитель "Фольксвагена" врезался в силовое ограждение и протаранил "Форд".







Обсуждение темы: «На Большом Сампсониевском водитель грузовика врезался в дерево, покалечил своего пассажира и сбежал (фото)» НЕСТОР 12.04 14:47 [ + 1 – ]

Опять черножопые.

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