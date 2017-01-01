На трамвайной остановке на юго-западе Петербурга доверчивая девушка отдала мошеннице деньги и украшения
12:14
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«На трамвайной остановке на юго-западе Петербурга доверчивая девушка отдала мошеннице деньги и украшения»
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ДeдЗахаp 12.04 14:10 [ + 3 – ]
Шваль цыганская! Которые как паразиты паразитируют всюду! Не разговаривать с ними и не связываться! Особенно тем, у кого психика неустойчивая!
Всего комментариев - 2
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