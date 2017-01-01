Обсуждение темы:

«На трамвайной остановке на юго-западе Петербурга доверчивая девушка отдала мошеннице деньги и украшения»

Шваль цыганская! Которые как паразиты паразитируют всюду! Не разговаривать с ними и не связываться! Особенно тем, у кого психика неустойчивая!

Интересно, ведь никаким другим промыслом, кроме воровства и обмана, цыгане не занимаются и ВСЕ это понимают. Вопрос :

Или вся полиция куплена цыганами, или я зря плачу налоги на содержание МВД, в том числе?