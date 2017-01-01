Обсуждение темы:

«Неуступчивая автоледи устроила ДТП с пожарной машиной на Ленской (фото)»

блондинка поди и этим все сказано

Тоскливый Дятел Терпило 12.04 13:11 [ + 0 – ]

Нельзя ли все-таки ставить знаки отличия в автомобилях, что за рулем женщина. Это могло бы предотвратить множество несчастных случаев.