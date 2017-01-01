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Неуступчивая автоледи устроила ДТП с пожарной машиной на Ленской (фото)

11:25
Тэги: дтп, авто, женщины, красногвардейский район
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Тэги: дтп, авто, женщины, красногвардейский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Неуступчивая автоледи устроила ДТП с пожарной машиной на Ленской (фото)»
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SCORPION69 12.04 11:38 [ + 3 ]

блондинка поди и этим все сказано

Тоскливый Дятел Терпило 12.04 13:11 [ + 0 ]

Нельзя ли все-таки ставить знаки отличия в автомобилях, что за рулем женщина. Это могло бы предотвратить множество несчастных случаев.

НЕСТОР 12.04 15:02 [ + 0 ]

Вот ссука...Бабье место кухня.

Всего комментариев - 3

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