Приезжий из Карелии "заминировал" "Дикси" на Петроградке, а пациентка Боткинской больницы сообщила о бомбе в клинике

Оба лжеминера задержаны.

Оба лжеминера задержаны.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 11 апреля в 19:37 в службу «112» с мобильного телефона, зарегистрированного на 39-летнего жителя Карелии, позвонил неизвестный и сообщил, что в магазине «Дикси» на Саблинской улице «заложена бомба».



После этого звонивший повесил трубку. В магазине сотрудниками полиции был задержан другой житель Карелии, которому тоже 39 лет. Приезжий изобличен в том, что сделал сообщение из хулиганских побуждений. При осмотре магазина взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась.



Еще один тревожный звонок в службу «112» поступил 12 апреля в 00:34 с мобильного телефона 44-летней неработающей петербурженки. Женщина заявила в трубку, что больницу им. Боткина на Миргородской улице «пытаются взорвать».



Звонившая была задержана на территории указанной больницы. Оказалось, что подозреваемая находится здесь на лечении. Клинику пришлось осмотреть. Ничего подозрительного обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Два ложных сообщения об актах терроризма проверяли петербургские полицейские накануне вечером и прошедшей ночью. На Петроградке приезжий "заминировал" сетевой магазин, а в Боткинской больнице пациентке привиделись террористы.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 11 апреля в 19:37 в службу «112» с мобильного телефона, зарегистрированного на 39-летнего жителя Карелии, позвонил неизвестный и сообщил, что в магазине «Дикси» на Саблинской улице «заложена бомба».После этого звонивший повесил трубку. В магазине сотрудниками полиции был задержан другой житель Карелии, которому тоже 39 лет. Приезжий изобличен в том, что сделал сообщение из хулиганских побуждений. При осмотре магазина взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась.Еще один тревожный звонок в службу «112» поступил 12 апреля в 00:34 с мобильного телефона 44-летней неработающей петербурженки. Женщина заявила в трубку, что больницу им. Боткина на Миргородской улице «пытаются взорвать».Звонившая была задержана на территории указанной больницы. Оказалось, что подозреваемая находится здесь на лечении. Клинику пришлось осмотреть. Ничего подозрительного обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.Напомним, ранее мы писали о том, что в центре города бдительные петербуржцы вызвали полицию, чтобы "разминировать" бомжа с пожитками.







Обсуждение темы: «Приезжий из Карелии "заминировал" "Дикси" на Петроградке, а пациентка Боткинской больницы сообщила о бомбе в клинике» Galina Belova 12.04 13:48 [ + 1 – ]

Сажать надо дебилов за такие сообщения.

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