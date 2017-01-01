«Бывший председатель горсуда Владимир Полудняков скончался в Петербурге»

В Петербурге на 79-м году жизни скончался бывший председатель городского суда Владимир Полудняков. Об этом сообщили на кафедре уголовного права юридического факультета СПбГУ, где до последнего времени работал Владимир Иванович, передает "Фонтанка.ру".



Полудняков родился в Ленинграде в 1938 году и здесь же получил высшее юридическое образование. В 1965 году он стал судьей, а затем председателем Дзержинского районного суда, а с 1981 по 2003 годы возглавлял Ленинградский (Санкт-Петербургский) городской суд.



После ухода в отставку Владимир Полудняков работал на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, где был профессором кафедры уголовного права. В свободное время писал научные работы и детективы. У Полуднякова остались жена, двое детей и трое внуков.

