В Госдуме предложили наделить полицию правом открывать огонь при массовом скоплении граждан

Полицейские также смогут получить право вскрывать автомобили и входить в квартиры для задержания подозреваемых.

Обсуждение темы:

«В Госдуме предложили наделить полицию правом открывать огонь при массовом скоплении граждан»

Тоскливый Дятел Терпило 12.04 10:59 [ + 3 – ]

Актуальный закон, позволяющий вначале расстрелять толпу, а затем установить, кто в ней является террористом, и на каком месяце беременности находится. После этого уцелевшим будет предоставлено право позвонить и сообщить близким о том, что с ними все в порядке, что выглядит вполне гуманно. Также я наделил бы полицейских правом проверки жилищ на предмет наличия в них презервативов, с целью предотвращения распространения ВИЧ-инфекции.

comandante Augusto 12.04 11:14 [ + 7 – ]

Ну что ж, история в России идёт по кругу, потихоньку подготавливаются обстоятельства для "Кровавого воскресенья". Только на этот раз "9 января", видимо, случится в Москве, на Красной площади.

Пешеход)) 12.04 11:46 [ + 5 – ]

Ну, наконец-то!

Интересно кого Гапоном потом назначат?

Bloempje 12.04 12:21 [ + 2 – ]

когда над наиболее ретивыми представителями Госдумы будет трибунал, судебные органы еще не определились?

Bloempje 12.04 12:25 [ + 3 – ]

Похоже Путин закончит свою полит карьеру так же блестяще, как Муссоллини!

арнольд питерский 12.04 12:46 [ + 3 – ]

Вова дождется участи Чаушеску

Волк Лисыч 12.04 13:45 [ + 1 – ]

Меня терзают смутные сомнения, что неспроста взрыв в метро произошёл, ох неспроста, Повод то какой и оказия урезонить несогласных.

ДeдЗахаp 12.04 14:20 [ + 2 – ]

Власть едистов и подонков путинских! С людьми посоветовались!?