«В Госдуме предложили наделить полицию правом открывать огонь при массовом скоплении граждан»

Полицейские также смогут получить право вскрывать автомобили и входить в квартиры для задержания подозреваемых.
Единороссы внесли в Госдуму проект закона, разрешающего полицейским применять огнестрельное оружие при скоплении людей, а проще говоря, наделяющего их правом стрелять по толпе, которое уже имеют сотрудники ФСБ и Росгвардии, и правом стрелять по женщинам без признаков беременности. На соответствующий законопроект, опубликованный на сайте Госдумы, первым обратило внимание издание Republic.
На сайте Госдумы говорится, что закон зарегистрирован и направлен председателю парламента. Авторы поправок в закон о полиции - председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев, оба из фракции "Единая Россия".
По действующему законодательству, сотрудник полиции не имеет права стрелять при значительном скоплении граждан, если в результате применения оружия могут пострадать случайные лица. Депутаты считают нужным дополнить эту норму рядом исключений.
Они предлагают дать право полицейским стрелять в толпе "в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти".
Как отмечает ТАСС, эти нормы, по сути, повторяют уже действующие полномочия сотрудников ФСБ и нацгвардии. Они, в частности, зафиксированы в принятых в конце 2015 года поправках в закон о ФСБ и позднее - в пакете законопроектов о создании нацгвардии.
Legal.Report отмечает, что предлагаемые поправки расширяют права как полицейских, так и задержанных. Так, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник полиции должен разъяснить ему причину и основания применения таких мер.
Расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному, чтобы сообщить о своем задержании и месте нахождения. К ним отнесены не только родственники, но и близкие люди, пишет Newsru.com.
На полицию также возложат обязанность производить розыск лиц, утративших связь с родственниками; предоставлять в предусмотренных законодательством случаях сведения не только о наличии или отсутствии судимости, но и о наличии или отсутствии факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, а также о нахождении лица в розыске.
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и входить в квартиры для задержания подозреваемых. Поправками полиция наделяется также правом производить вскрытие транспортного средства, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление, или находится без присмотра ребенок.
Одновременно полицейским предлагается дать право входить в жилые и офисные помещения и на земельные участки для задержания лиц, скрывшихся с места преступления. При этом о каждом факте проникновения оперативника в жилое помещение полиция должна будет уведомлять не только прокурора, но и суд.
РИА Новости обращает внимание, что законопроект дает полицейским право осуществлять осмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения провоза предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, в том числе во время оцепления. При отказе гражданина от осмотра полиция имеет право не допускать его или его транспортное средство до снятия оцепления.
Телеканал "Дождь" обращает внимание, что авторы законопроекта предлагают дополнить ч. 5 ст. 23 "Закона о полиции" "запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин" фразой "с видимыми признаками беременности", то есть дать полицейским право стрелять по женщинам без таких признаков. Это требование - наследие депутата Ирины Яровой, вызвавшее много споров в середине 2015 года.
Тогдашний законопроект предусматривал возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, а также предлагал наделить полицию правом осуществлять вскрытие транспортного средства.
Актуальный закон, позволяющий вначале расстрелять толпу, а затем установить, кто в ней является террористом, и на каком месяце беременности находится. После этого уцелевшим будет предоставлено право позвонить и сообщить близким о том, что с ними все в порядке, что выглядит вполне гуманно. Также я наделил бы полицейских правом проверки жилищ на предмет наличия в них презервативов, с целью предотвращения распространения ВИЧ-инфекции.