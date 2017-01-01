Летевшая на "красный" автоледи устроила тройное ДТП с автобусом на Пискаревском (фото)

По словам очевидцев, девушка якобы не заметила запрещающего сигнала светофора.

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Обсуждение темы:

«Летевшая на "красный" автоледи устроила тройное ДТП с автобусом на Пискаревском (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 11.04 18:33 [ + -4 – ]

Яркое солнце, могла и не заметить. Главное, что никто не пострадал. А девушке необходимы дополнительные уроки вождения.