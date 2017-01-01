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«Открытка с 60 тысячами для инспектора ФМС обернулась в Петербурге штрафом в 2,3 млн»

Дятел, ты умеешь что нибудь комментировать, не падая ниц перед едрисьими чиновниками, лживыми обиралками народными? И, ещё, восхищаться сранью аульной? Или этот твой комплекс неисправим?