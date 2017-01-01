В метро Петербурга с момента появления металлодетекторов у пассажиров нашли тысячи пистолетов и патронов

Через рамки на процедуру досмотра прошли 27 миллионов пассажиров.

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«В метро Петербурга с момента появления металлодетекторов у пассажиров нашли тысячи пистолетов и патронов»

Тоскливый Дятел Терпило 11.04 17:20 [ + -3 – ]

Вот такие у нас граждане с Вами, до зубов вооруженные. Но у меня пока револьвер не нашли.

dexter 11.04 17:28 [ + 4 – ]

Какой смысл отчитываться об успехах, особенно включая в текст фразу : "Кроме того, после теракта в метро 3 апреля на рамках включили звуковой сигнал." ?

Это звучит как издевательство !

П О С Л Е !