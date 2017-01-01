В Петербурге драгдилер обстрелял гаишника, защищая нетрезвую автоледи
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Общество
"Задержанным оказался 32-летний житель Приморского района, ранее неоднократно судимый за незаконное хранение наркотиков."
Какой же он "драгдилер" (пишется с двумя "л")?
Он не торговал наркотой..
Не доверяйте гастрабайтерам писать заголовки !
Значит выстрелить в полицейского это мелкое хулиганство. Наверное, так, если они этого заслуживают. На их месте я бы выпустил очередь из автомата в этого "защитника женщин" и был бы оправдан, так как у него в руках оружие.
В ненавистной Америке эта парочка давно бы уже оставила в море. А у нас ещё и мента накажут.
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17:59, 10 апреля
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