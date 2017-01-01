В Петербурге драгдилер обстрелял гаишника, защищая нетрезвую автоледи

Обсуждение темы:

«В Петербурге драгдилер обстрелял гаишника, защищая нетрезвую автоледи»

dexter 11.04 15:22 [ + -4 – ]

"Задержанным оказался 32-летний житель Приморского района, ранее неоднократно судимый за незаконное хранение наркотиков."

Какой же он "драгдилер" (пишется с двумя "л")?

Он не торговал наркотой..

Не доверяйте гастрабайтерам писать заголовки !

SCORPION69 11.04 16:26 [ + 1 – ]

сладкая парочка ТВИКС)))

Noname 11.04 16:57 [ + 5 – ]

dexter, переумничал. Дилер, как и драгдилер пишется с одной Л.

Тоскливый Дятел Терпило 11.04 17:24 [ + -2 – ]

Значит выстрелить в полицейского это мелкое хулиганство. Наверное, так, если они этого заслуживают. На их месте я бы выпустил очередь из автомата в этого "защитника женщин" и был бы оправдан, так как у него в руках оружие.

махоня 11.04 20:18 [ + 0 – ]

В ненавистной Америке эта парочка давно бы уже оставила в море. А у нас ещё и мента накажут.