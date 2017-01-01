Глава ФСБ высказался за ужесточение контроля на границе после теракта в Петербурге

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«Глава ФСБ высказался за ужесточение контроля на границе после теракта в Петербурге »

ДeдЗахаp 11.04 18:18 [ + 2 – ]

Вообще не надо срань аульную к нам пускать! Весь народ давно об этом говорит! Не было бы терактов и преступность примерно на 75-80% снизилась.Зачем нам нужны ишаки "поднимать экономику?" Как свои русские люди безработные!

Тоскливый Дятел Терпило 11.04 18:37 [ + -5 – ]

Русские люди безработные только по своей лени. Кто из них пойдет работать на стройку, дворником или участковым?