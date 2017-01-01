«Глава ФСБ высказался за ужесточение контроля на границе после теракта в Петербурге »

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Общество
Вообще не надо срань аульную к нам пускать! Весь народ давно об этом говорит! Не было бы терактов и преступность примерно на 75-80% снизилась.Зачем нам нужны ишаки "поднимать экономику?" Как свои русские люди безработные!
Русские люди безработные только по своей лени. Кто из них пойдет работать на стройку, дворником или участковым?
Дятел ты не прав.Дело в том что пока мигрантов не было был спрос на рабочие специальности ,сейчас мигранты ну просто везде.Бай" этому чмо главное выгода,не хочешь работать то будут работать мигранты за эти деньги.Мигранты не поднимают экономику страны а они её рушат ..Почитай Карла Маркса ,борода был реально прав.
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garikgro 11:21, 21 марта
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