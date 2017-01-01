В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
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Общество
Бараны из кремля,если вы знаете,что теракты совершают приезжие чурки,зачем их завозите.
Границы на юге открыты настежь и говорить что кого то завозят не корректно, просто мы давно превратились в проходной двор.
Молодцы, предотвратить 16 терактов в разных регионах дорогого стоит. Страшно подумать, сколько людей могли бы стать жертвами. Конечно, надо наводить порядок с миграцией, отделять мух от котлет. И ни в коем случае не впадать в националистический угар.
Сколько ещё должно крови пролиться пока этот ..президент не введёт визы со странами Азии из СнгЕ..
Простите, я не расслышал. Для чего черножопые в Россию приехали? Ну, по мнению шефа ФСБ.
ещё и упростить получение гражданства вот вам пример гражданин России взорвал метро
А Милонов с контактом борется пускай на границу едет служить с Турцией отлавливает в горах граждан России
Кто главный виновник, что аульные макаки толпами оккупируют Русь и наш город? Не ботоксный ли вождь, открыл границы и пригрозил разобраться со всеми, кто обижает "гостей мигрантских?!"Собственно, выдал им охранные грамоты на провоз наркотиков, на теракты и криминал! Едрисня, как шуты и скоморохи запрыгали в низкоугоднических поклонах! Никто не посмел возразить.
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garikgro 11:21, 21 марта
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