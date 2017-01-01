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В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге

13:20
Тэги: теракт, фсб, метро, взрыв
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Тэги: теракт, фсб, метро, взрыв
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Общество
Обсуждение темы:
«В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге»
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НЕСТОР 11.04 13:28 [ + 9 ]

Бараны из кремля,если вы знаете,что теракты совершают приезжие чурки,зачем их завозите.

Роберт 11.04 13:41 [ + 10 ]

Границы на юге открыты настежь и говорить что кого то завозят не корректно, просто мы давно превратились в проходной двор.

Тоскливый Дятел Терпило 11.04 13:54 [ + -8 ]

Молодцы, предотвратить 16 терактов в разных регионах дорогого стоит. Страшно подумать, сколько людей могли бы стать жертвами. Конечно, надо наводить порядок с миграцией, отделять мух от котлет. И ни в коем случае не впадать в националистический угар.

dexter 11.04 14:22 [ + 6 ]

ФСБ, МВД и нацгвардия заняты, в основном, борьбой с инакомыслием.

SCORPION69 11.04 16:20 [ + 4 ]

пистеть не мешки ворочить

смерч 11.04 17:06 [ + 4 ]

Сколько ещё должно крови пролиться пока этот ..президент не введёт визы со странами Азии из СнгЕ..

монк-аль-ахри 11.04 17:42 [ + 4 ]

Простите, я не расслышал. Для чего черножопые в Россию приехали? Ну, по мнению шефа ФСБ.

МИФОДИЙ 11.04 17:53 [ + 4 ]

ещё и упростить получение гражданства вот вам пример гражданин России взорвал метро

МИФОДИЙ 11.04 17:59 [ + 4 ]

А Милонов с контактом борется пускай на границу едет служить с Турцией отлавливает в горах граждан России

ДeдЗахаp 11.04 18:33 [ + 4 ]

Кто главный виновник, что аульные макаки толпами оккупируют Русь и наш город? Не ботоксный ли вождь, открыл границы и пригрозил разобраться со всеми, кто обижает "гостей мигрантских?!"Собственно, выдал им охранные грамоты на провоз наркотиков, на теракты и криминал! Едрисня, как шуты и скоморохи запрыгали в низкоугоднических поклонах! Никто не посмел возразить.

МИФОДИЙ 11.04 20:06 [ + 0 ]

И шоу малахова на первом канале запретить надо

МИФОДИЙ 11.04 20:09 [ + 0 ]

я фильм про апостола смотрел про партизанский отряд и тут очкадыр про первый секс у него

Всего комментариев - 12

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