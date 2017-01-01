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«На федеральной трассе "Сортавала" в "непроезжабельной грязи" застряли десятки машин (видео)»

Я сам на Камазе и должен поддержать но наоборот...Долбоё..а не водители!Во первых просушка,хотя х..там сушить.Во вторых это редкость что в одном месте сразу собралось 25 долбоё..Ну куда он на тонаре по этой говно дороге поехал?Одного груза только тонн сорок,плюс вес машины..У всех рации и все сразу всё знают что ехать туда и по этой типа дороге опа,какого ..едут?