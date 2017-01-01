«На федеральной трассе "Сортавала" в "непроезжабельной грязи" застряли десятки машин (видео)»

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Общество
Название трассы звучит гордо ! Надо Димона с экскортом туда направить..
Я сам на Камазе и должен поддержать но наоборот...Долбоё..а не водители!Во первых просушка,хотя х..там сушить.Во вторых это редкость что в одном месте сразу собралось 25 долбоё..Ну куда он на тонаре по этой говно дороге поехал?Одного груза только тонн сорок,плюс вес машины..У всех рации и все сразу всё знают что ехать туда и по этой типа дороге опа,какого ..едут?
Дороги раздолбанныеи местами непроходимые. Зато "налоговую дань берут исправно. Ещё путинская едрисня дальнебойщикам "Платон" придумала. Чтобы всех обобрать дважды. Не зря водители дальнебойщики бастуют против едрисье-пживчиковской обирадовки! Будут платить водители фур - будем и мы платить за подорожавшие продукты и товары!!!
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17:59, 10 апреля
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