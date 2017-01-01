На стройке в Невском районе мигрант из Узбекистана разбился насмерть, упав с высоты 18-го этажа

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Обсуждение темы:

«На стройке в Невском районе мигрант из Узбекистана разбился насмерть, упав с высоты 18-го этажа »

НЕСТОР 11.04 13:30 [ + 4 – ]

Насрать на него большую кучу.

Тоскливый Дятел Терпило 11.04 13:51 [ + -6 – ]

Теряем ценные кадры. Жаль человека, имел востребованную специальность, работал на законных основаниях, жил на стройке, никому не мешал. Обидно, возможно единственный кормилец в семье. Соболезную родным и близким. Готов взять на иждивение.