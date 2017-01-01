В Ленобласти 52-летний приезжий из Белоруссии выпал из кабины башенного крана и разбился насмерть

Высота падения составила порядка 50 метров.

Высота падения составила порядка 50 метров.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло в деревне Лаврики, на строительном объекте на территории АОЗТ «Ручьи». 10 апреля около 16:30 по неустановленной причине машинист башенного крана, гражданин Белоруссии, упал в шахту крана. Высота падения составила 48 метров. Мужчина не дожил трех дней до своего 53-летия.



По факту случившегося проводится проверка. Погибший работал машинистом с 21 октября 2016 года, в Петербург приехал из города Барановичи.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Во Всеволожском районе машинист башенного крана выпал из кабины. Высота падения около 50 метров не оставила гражданину Беларуси шансов выжить.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло в деревне Лаврики, на строительном объекте на территории АОЗТ «Ручьи». 10 апреля около 16:30 по неустановленной причине машинист башенного крана, гражданин Белоруссии, упал в шахту крана. Высота падения составила 48 метров. Мужчина не дожил трех дней до своего 53-летия.По факту случившегося проводится проверка. Погибший работал машинистом с 21 октября 2016 года, в Петербург приехал из города Барановичи.Напомним, ранее мы писали о том, что уроженец Таджикистана разбился насмерть на стройке в Мурино, упав с 4-го этажа.







Обсуждение темы: «В Ленобласти 52-летний приезжий из Белоруссии выпал из кабины башенного крана и разбился насмерть» ДeдЗахаp 11.04 19:34 [ + 2 – ]

Моё искреннее глубокое сожаление гражданину Белоруссии! Очень жалко! Свой брат, славянин!

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