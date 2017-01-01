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«В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами»

а куда мои простые вопросы исчезли? так я их повторю. почему католиков не развозят в Рождество? Почему мусульманам не дают бесплатные автобусы в Курбан-Байрам? А иудеев почему в Песах не доставляют к синагоге? А сторонников макаронного монстра почему в праздник Друшлага заставляют идти пешком? Мы все - налогоплательщики и налоги платим одинаково. Откуда несправедливые привилегии одной из мракобесных идей?