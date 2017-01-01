В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
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Общество
По возрасту и умственному развитию этот Никита сам то недалеко ушел от ребенка. Будем надеяться, что этот после этого инцидента для него наступит этап взросления.
ЦИТАТА
водитель, проучивший ребенка
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Молодец, редакция! Признание -- тсаритса доказательств.
Проучил -- значит, не на пустом месте, значит, было за что недоноска наказать. Т.е. поделом потсану.
Другое дело, что рулила тоже хорош. Надо было натравить на потсана органы опеки, пусть бы его в детский дом определили для умственно далеко ушедших вперед. А матеря евонную прав родительских лишить.
тут одна баба сказала что по ТВ видала что якобы потсан переезжал на самокате дорогу, не успел, загорелся красный, потсан, не повинуясь ДПП, долго не покидал п/ч, водитель ему посигналил, потсан вместо того, чтобы убраться нах с п/ч начал водителя нагло фотографировать, посте чего водитель вышел из себя и применил к наглому потсану третью степень устрашения.
Ну теперь впаяют на всю катушку, если бы задавил отделался бы условным сроком.
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garikgro 11:21, 21 марта
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