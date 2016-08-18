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В Петербурге коллектор "Аслан" пригрозил взорвать дом должника на улице Шаврова

10:18
Тэги: долги, кредиты, угрозы, лжезаминирование, бомба, приморский район, проверка
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Тэги: долги, кредиты, угрозы, лжезаминирование, бомба, приморский район, проверка
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге коллектор "Аслан" пригрозил взорвать дом должника на улице Шаврова»
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Hиф-Hиф 11.04 10:40 [ + 0 ]

найти ослана и жестоко покарать в рамках сурового российского закона с высылкой на историческую родину по месту регистрации

Всего комментариев - 1

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