Обсуждение темы:

«Следком заинтересовался водителем "КИА", который ударил мальчика на Ланском шоссе и бросил в него самокат»

тут одна баба сказала что по ТВ видала что якобы потсан переезжал на самокате дорогу, не успел, загорелся красный, потсан, не повинуясь ДПП, долго не покидал п/ч, водитель ему посигналил, потсан вместо того, чтобы убраться нах с п/ч начал водителя нагло фотографировать, посте чего водитель вышел из себя и применил к наглому потсану третью степень устрашения.



Потсаны! Соблюдайте ПДД иначе есть шанс получить самокатом в дыню.