Следком заинтересовался водителем "КИА", который ударил мальчика на Ланском шоссе и бросил в него самокат
09:33
Тэги: дети, нападения, избиение, травмы, приморский район, следствие, хулиганство
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На Фрунзе водитель с сердечным приступом потерял управление и протаранил четыре автомобиля (фото)
- СМИ: Предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге незадолго до взрыва депортировали из Турции
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге коллектор "Аслан" пригрозил взорвать дом должника на улице Шаврова
- СМИ: Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке чартеров в Турцию
- Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
- 71-летний старик катался по Петербургу на ВАЗе с поддельными правами, отпечатанными на принтере
- В Никольском пьяная женщина вспорола грудь и живот своему сожителю
- Во время пьяной ссоры в Сланцах 32-летняя женщина зарезала своего собутыльника
- Уже восемь жителей Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона
- Со старинного дома на улице Восстания обрушилась часть облицовки (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Следком заинтересовался водителем "КИА", который ударил мальчика на Ланском шоссе и бросил в него самокат»
Новые в начале | Новые в конце
Hиф-Hиф 11.04 10:36 [ + 0 – ]
тут одна баба сказала что по ТВ видала что якобы потсан переезжал на самокате дорогу, не успел, загорелся красный, потсан, не повинуясь ДПП, долго не покидал п/ч, водитель ему посигналил, потсан вместо того, чтобы убраться нах с п/ч начал водителя нагло фотографировать, посте чего водитель вышел из себя и применил к наглому потсану третью степень устрашения.
тут одна баба сказала что по ТВ видала что якобы потсан переезжал на самокате дорогу, не успел, загорелся красный, потсан, не повинуясь ДПП, долго не покидал п/ч, водитель ему посигналил, потсан вместо того, чтобы убраться нах с п/ч начал водителя нагло фотографировать, посте чего водитель вышел из себя и применил к наглому потсану третью степень устрашения.
Потсаны! Соблюдайте ПДД иначе есть шанс получить самокатом в дыню.
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
10 апреля
10 апреля
garikgro 11:21, 21 марта
На Ланском шоссе неадекватный водитель "КИА" ударил по лицу 9-летнего мальчика и бросил в него самокат
На Ланском шоссе неадекватный водитель "КИА" ударил по лицу 9-летнего мальчика и бросил в него самокат (15/+15)
Двое мигрантов из Средней Азии с пистолетом ограбили иностранную студентку на Васильевском острове (9/+9)
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро (27/+0)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (29/+0)
09:33 Следком заинтересовался водителем "КИА", который ударил мальчика на Ланском шоссе и бросил в него самокат (1/+1)
13:44, 10 апреля Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах (5/+5)
10:14, 10 апреля Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео) (9/+9)
21:13, 8 апреля "Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче на стадионе "Петровский" - 1:1 (видео) (4/+1)
Подписка
на новости
на новости
Шваль аульная, которых навезла едрисье-путинская власть "поднимать экономику". Вот они и "поднимают." Грабят, завозят наркоту, свою вонь и болезни! Устраивают теракты! в «Двое мигрантов из Средней Азии с пистолетом ограбили иностранную студентку на Васильевском острове»
Позорище то какое ! Когда минимальный прожиточный минимум ими же определён. в «Убыточной столовой Мариинского дворца выделили дополнительно 12 млн рублей»
Собирали по разнарядке как для митингов Единой России. В Путирашке с детства детей уродуют. Не дай бог быть ребёнком в эти времена. в «Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)»
Ездил бы в своём ауле на ишаке с арбой - никто ничего бы не сжёг! Кто его сюда звал? в «В центре Петербурга у кавказца сожгли "Тойоту Камри"»
5
5